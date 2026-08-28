Депутат Рады: экс-глава МО Федоров игнорирует вызовы по делу о коррупции

В Раде заявили, что экс-глава МО Федоров не приходит на заседания комиссии Депутат Рады: экс-глава МО Федоров игнорирует вызовы по делу о коррупции

Москва28 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров игнорирует приглашения временной следственной комиссии Верховной рады, расследующей возможные коррупционные нарушения в период конфликта. Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В своем Telegram-канале Гончаренко посетовал, что Федоров продолжает давать интервью, однако не находит времени для участия в заседании комиссии.

Экс-министр обороны игнорирует приглашение временной следственной комиссии на понедельник и пытается сделать вид, что приглашения не получал написал он

Нардеп пригрозил, что если Федорова не будет на заседании 31 августа, то комиссия инициирует его принудительный привод в Раду.

Ранее Гончаренко сообщал, что экс-министра пригласили на заседание, назначенное на понедельник. По его словам, к Федорову накопилось "очень много вопросов".