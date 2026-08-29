В Раде заинтересовались, как Федорова выпустили с Украины Гончаренко: Федорову разрешили покинуть Украину, несмотря на гостайну

Москва29 авг Вести.Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров смог выехать с территории страны, несмотря на имеющийся у него статус носителя государственной тайны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

По словам парламентария, Федоров не мог настолько быстро пройти процедуру получения разрешения на выезд из страны. Кроме того, бывший министр как носитель гостайны может быть ограничен в праве выезда с Украины на срок до пяти лет со дня увольнения.

Вопрос: была ли соблюдена процедура господином Михаилом? Вы скажете, что это неважно, а я скажу, что в [приложении госуслуг] "Действие", к сожалению, нет функции стереть из памяти государственную тайну написал Гончаренко в своем Telegram-канале

Федоров был смещен с должности главы Минобороны Украины 14 июля. Накануне он сообщил в своем Telegram-канале, что получил должность советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям.