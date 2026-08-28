Москва28 авг Вести.Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил в своем Telegram-канале, что стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Он уточнил, что получил от Крозетто предложение стать его советником во время своей международной поездки.

Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли я буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам мировой безопасности написал Федоров

Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Михаил Федоров игнорирует приглашения временной следственной комиссии Верховной рады, которая расследует коррупционные нарушения в период украинского конфликта.

Гончаренко пригрозил, что Федорову инициируют принудительный привод в Раду, если он не появится на заседании комиссии 31 августа.

До этого Гончаренко сообщал, что у нардепов накопилось "очень много вопросов" к Федорову.