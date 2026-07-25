Москва25 июл Вести.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе минобороны Украины Михаилу Федорову занять должность его советника. Об этом он рассказал в интервью газете Repubblica.

Я позвонил ему (Федорову. – Прим. ред.) на следующий день после его увольнения и спросил: "Когда вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?" сказал он

На вопрос о реакции Федорова на такое предложение Крозетто ответил, что тот был тронут и посчитал это проявлением уважения к нему.

Недавно в вооруженных силах Украины произошли кардинальные кадровые перестановки.

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. 22 июля новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый вместо Александра Сырского.