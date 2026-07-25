Москва25 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения в СМИ о том, что глава минобороны Италии Гвидо Крозетто предложил экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову стать его советником. Свое мнение на этот счет она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать? говорится в публикации

Дипломат также саркастично выразила сожаление по поводу того, что Усама Бен Ладен не дожил до этого дня, ведь это "прекрасный был бы советник в правительстве Италии".