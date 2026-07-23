Захарова иронично отреагировала на заявление Рубио о возможностях США по Украине

Захарова иронично отреагировала на слова Рубио о США и украинском конфликте Захарова иронично отреагировала на заявление Рубио о возможностях США по Украине

Москва23 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможностях США по украинскому конфликту. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

По ее словам, Рубио, отвечая на вопрос журналиста по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил: "Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут… ? Это не так работает".

Захарова в своем посте написала, что никто так не думал.

Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже сказано в ее посте

Встреча Рубио и Лаврова состоялась 23 июня в Маниле на Филиппинах.