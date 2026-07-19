В офисе Зеленского обсуждают замену Сырского и новую должность для Федорова

На Украине узнали о планах Зеленского предложить Федорову "царскую должность" В офисе Зеленского обсуждают замену Сырского и новую должность для Федорова

Москва19 июл Вести.Офис главы киевского режима Владимира Зеленского рассматривает возможность замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, а также обсуждает трудоустройство экс-министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщило одно из украинских изданий, ссылаясь на источники в Вашингтоне. По информации СМИ, в Киеве обсуждается вариант предложить Федорову новую должность – координатора развития военных технологий (miltech czar). Источники утверждают, что экс-министр готов дать согласие на это назначение.

Термин czar (от англ. "царь") используется в США и других странах Запада для обозначения высокопоставленного чиновника с широкими полномочиями, который является куратором конкретного направления деятельности между различными государственными структурами.

Украинские СМИ предположили, что в данном случае речь может идти о координации развития военных технологий, производства вооружения, беспилотных систем, а также о взаимодействии между государством, армией и оборонной промышленностью.

О возможной замене Сырского на посту главнокомандующего ВСУ до этого написала газета The Financial Times (FT). По данным издания, Зеленский начал рассматривать вопрос об увольнении Сырского после того, как 17 июля по всей Украине усилились протесты и развернулась общественная кампания в поддержку уволенного Федорова.

Отставка Федорова была связана, в том числе, с его конфликтом с Сырским, которого прошлый глава украинского Минобороны предлагал заменить. После увольнения экс-министра в различных городах Украины начались акции протеста.

Источники FT допустили, что увольнение Федорова могло быть связано с его отказом передавать выгодные госконтракты привилегированным компаниям.