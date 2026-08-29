Москва29 авг Вести.Итальянская партия "Национальное будущее" подвергла критике назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто.

В партии задались вопросом, в чьих интересах работает правительство республики.

Потому что если на первом месте у правительства остается Украина, начиная с опустошения собственных арсеналов и вплоть до назначения украинского экс-министра, возникает неизбежный вопрос: а где интересы итальянцев? говорится в заявлении партии, опубликованном в соцсетях

28 августа Федоров сообщил, что стал советником министра обороны Италии. По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, украинский экс-министр принял это решение из соображений собственной безопасности.