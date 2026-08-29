Москва29 авг Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров занял должность советника главы МО Италии из соображений личной безопасности, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, таким образом Федоров сможет нарастить вес на политической арене и впоследствии прийти к власти на Украине.

Скорее всего, Федоров решил, что это для него в определенном смысле гарантия безопасности. Предполагаю, что на Украине начинают уже думать, как его убрать. Италия для него надежная защита. Италия — это страна НАТО и член G7. Федоров может сделать неплохую карьеру. Он сможет сопровождать министра обороны на различного рода встречах стран НАТО и ЕС. С другой стороны, он может начать тихой сапой бороться за власть на Украине. Федоров может нарастить систему поддержки и принять решение убрать именно Зеленского. Таким образом он имеет шанс набрать намного больше веса на политической арене и прийти к власти на Украине сказал Перенджиев

Ранее Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что получил должность советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто. По словам Федорова, министр предложил занять ему этот пост в ходе международной поездки.