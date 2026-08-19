В Венгрии указали, что Запад может помочь Федорову раскачать ситуацию на Украине Кошкович: Запад может помочь Федорову раскачать ситуацию на Украине

Москва19 авг Вести.Запад может помочь бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову раскачать ситуацию в стране. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Господин Федоров представляет и пользуется поддержкой влиятельных иностранных кругов, которые могли бы организовать для него довольно масштабные митинги в стране, где протестующих рискуют отправить в окопы. Следите за развитием событий написал он на своей странице в социальной сети X

Федоров был уволен с должности министра обороны Украины 14 июля. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, такое решение связано с конфликтом между главой ведомства и главкомом ВСУ Александром Сырским. После этого на Украине начались масштабные митинги в поддержку экс-министра обороны, а сам он выступил с призывом провести президентские выборы.