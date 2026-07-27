Конфликт Сырского и Федорова повлиял на работу ВСУ TAC: конфликт Сырского и Федорова парализовал ВСУ

Москва27 июл Вести.Конфликт между бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым привел к параличу украинской армии. Об этом пишет журнал The American Conservative.

По мнению издания, истинные причины отставки Федорова могут быть связаны с риском поставить под сомнение заявления Киева об успехах украинских войск.

Авторы материала отмечают, что увольнение чиновника, которого связывали с ключевыми достижениями украинской армии, выглядело бы нелогичным, если бы ситуация на поле боя действительно складывалась в пользу Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский снял Федорова с поста министра обороны 14 июля. По мнению СМИ, его отставка может стать отправной точкой для обострения отношений между Зеленским и странами Европы.