Москва26 июл Вести.Глава киевского режима сменил главнокомандующего ВСУ. Владимир Зеленский мог убрать с должности Александра Сырского в "силу особенностей своего характера". Такое мнение высказал ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

У бывших главкома ВСУ и министра обороны Украины случился конфликт. С отставкой Михаила Федорова в Киеве "начался минимайдан". Следом произошло увольнение "лучшего из украинских генералов". Поведение Зеленского можно объяснить особенностями характера, указал политолог.

Почему Зеленский так испугался, что сдал Сырского? Потому ли, что у него [Зеленского], в принципе, характер такой? Он и раньше пугался, когда на него начинали националисты давить, причем пугался сразу и резко. Может быть, действительно, у него были какие-то основания пугаться, потому что всю эту внутреннюю расстановку сил мы ведь с вами не знаем. Во всяком случае, он решил Сырского сдать для того, чтобы ситуацию стабилизировать. Понятное дело, что ситуацию он таким образом не стабилизировал, потому что все равно оппоненты требуют возвращения Федорова. Опять-таки, понятно, что никто особенно не рассчитывает на то, что Зеленский еще и Федорова вернет. Да, это было бы совсем уж глупо с его стороны предположил Ищенко

В Германии, в свою очередь, недовольны смещением с поста Александра Сырского.