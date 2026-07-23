Москва23 июлВести.Берлин крайне негативно оценил уход с поста главкома ВСУ Александра Сырского, так как он знал все серые схемы поставок бронетехники и был главным лоббистом концерна Rheinmetall, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры
Силовики привели в пример заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о необходимости "разобраться" в решениях Владимира Зеленского по кадрам.
Позиция немецкой стороны вполне объяснима: немецкий Rheinmetall AG является одним из основных поставщиков бронетехники для нужд ВСУ, а все серые схемы реализовывались через главного лоббиста концерна на Украине - бывшего главкома Сырскогоотметил собеседник агентства
Во вторник Зеленский сообщал, что новым главкомом ВСУ вместо Сырского будет Михаил Драпатый. Позднее были подписаны соответствующие указы.