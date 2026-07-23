NZZ: увольнение Сырского не гарантирует Зеленскому спокойствия в рядах ВСУ NZZ: смена командования ВСУ не гарантирует Зеленскому спада напряженности

Москва23 июл Вести.Перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) не гарантируют главе киевского режима Владимиру Зеленскому разрядки напряженности в рядах украинской армии.

Об этом написала швейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Смена руководства армии не гарантирует исчезновения напряженности в войсках. По крайней мере, на начальном этапе можно ожидать внутренних разбирательств сказано в статье

В публикации сказано, что армейские командиры, работавшие под началом Сырского, теперь могут быть переведены на другие должности.

Отмечается, что из-за изменений в руководстве армией Зеленский в настоящее время политически ослаблен.

16 июля Верховная рада утвердила новых министров, оставив вакантными только посты министра иностранных дел и министра обороны.

За несколько дней до этого Зеленский анонсировал очередную ротацию в правительстве, которая предусматривала отставку министра обороны Михаила Федорова. Это спровоцировало возникновение по всей Украине протестных акций в поддержку экс-главы ведомства.

На шестой день протестов, 21 июля, Зеленский объявил об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого тогдашний глава украинского Минобороны предлагал заменить. Генерала в должности сменил командующий Объединенными силами украинской армии Михаил Драпатый.