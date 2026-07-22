Грызня бандеровцев как признак слабости Зеленского: Миронов о смене главы ВСУ Депутат Миронов: смена главкома ВСУ говорит о слабости Зеленского

Москва22 июл Вести.Смена главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) - это грызня бандеровцев, говорящая о слабости главы киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением с RT поделился депутат Госдумы, лидер партии и фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Грызня бандеровцев — признак слабости Зеленского, которому Запад начал готовить замену сказал Миронов

Политик отметил, что протесты, вызванные сообщениями об отставке главы Минобороны Украины Михаила Федорова, а также нынешняя замена Александра Сырского на Михаила Драпатого являются проверкой Запада позиций Зеленского на прочность.

Протесты, организованные после отставки министра обороны Михаила Федорова его западными кураторами, уже окрестили картонным майданом. Это предупреждение Зеленскому и одновременно проверка общественного мнения на Украине — готовы ли недовольные нынешней властью к реальным, а не "картонным" протестам заявил Миронов

Драпатый сменил Сырского на посту главкома ВСУ вечером 21 июля. Драпатый был объявлен в розыск в России, Следственный комитет (СК) в 2023 году заочно предъявил ему обвинения в военных преступлениях. По данным следствия, он причастен к обстрелам Донецкой и Луганской народных республик в 2017 и 2019 году, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.