В Верховной раде призвали срочно начать переговоры с Россией Депутат Рады Дмитрук призвал запустить реальный переговорный процесс с РФ

Москва10 сен Вести.Необходимо начать реальный переговорный процесс с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, политика главы киевского режима Владимира Зеленского нацелена на продолжение эскалации, а также затягивание переговорного процесса.

Необходимо срочно вступать в реальный переговорный процесс. Но для этого необходимо отстранение Зеленского от переговорного процесса и формирование новой украинской переговорной группы написал Дмитрук

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Москва не согласится на прекращение боевых действий, если пауза будет использоваться для подготовки новой эскалации на Украине.