Депутат Рады призвал Зеленского срочно ехать в Москву для переговоров о мире Нардеп Дмитрук призвал Зеленского срочно ехать в РФ и договариваться о мире

Москва13 сен Вести.Уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал главу киевского режима Владимира Зеленского в срочном порядке ехать в Москву и договариваться об урегулировании конфликта.

Свое мнение Дмитрук высказал после публикации видеообращения военного 100-й отдельной мехбригады ВСУ с позывным Генка, который пожаловался на отсутствие воды и провизии на позициях.

Мы должны в срочном порядке искать любые способы для решения этой ситуации. Мы должны ехать в Минск, должны ехать в Москву – не на Запад, а в Минск и Москву, для того чтобы останавливать войну. Не будет вопроса территории, не будет вопроса границ, когда мы будем жить в нашем единстве Киева, Москвы и Минска заявил нардеп в своем Telegram-канале

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Зеленский может приехать в Москву, если он действительно хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.