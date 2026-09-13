Москва13 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его пособники занимаются геноцидом украинского народа, написал в своем Telegram-канале уехавший с Украины народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он отметил, что десятки тысяч солдат вооруженных сил Украины погибают от голода, холода, болезней и травм, в то время как Зеленский и командование ВСУ продолжают наживаться на коррупции и "жить свою лучшую жизнь".

Сколько таких военных просто погибают на фронте даже не от пуль, даже не от ракет и дронов, а просто потому, что Зеленский осознанно убивает их? Это прямой геноцид, когда людей лишают воды и еды, когда людей под оружием держат в окопах, где они погибают от холода и голода написал Дмитрук

Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Зеленский превратил Украину в концлагерь и массово уничтожает украинцев в надежде "сокрушить" Россию.