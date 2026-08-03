Москва3 авг Вести.Как и следовало ожидать, майдан в поддержку Федорова никуда не разошелся и будет добиваться своих целей, пока их не достигнет. Подобные политические технологии всегда скрывают свои истинные цели: митингующие требуют вовсе не восстановить в должности уволенного министра обороны, а лишить Зеленского реальной власти. Нелегитимный давно перестал устраивать своих кукловодов, и его целенаправленно убирают.

При этом убирать его начали еще до отставки Федорова, который в связи с этим решил занять его место. Украинский журналист Владимир Бойко считает, что Зеленского разозлила встреча министра с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы МО. "Во время встречи обсуждалось участие "соросят" в будущей президентской кампании Федорова (именно для этого Федоров и организовал мгновенное увольнение Шабунина с военной службы на основании заключения гарнизонной (!) ВВК), звучали здравицы в честь седьмого президента Украины Михаила Альбертовича и тому подобное. Понятно, что помещение, где проходила эта встреча, было нашпиговано микрофонами, и после того как Поклад принес Зеленскому запись, судьба Федорова была решена", - написал журналист.

По мнению Бойко, Федоров должен был решить конфликт между близкой к Зеленскому, Миндичу и Ермаку компанией FirePoint и американцем Эриком Шмидтом, бывшим гендиректором Google и спонсором Демократической партии США, который занимается производством дронов для ВСУ. Этот конфликт подтвердила «Украинская правда», заявив, что главной причиной отставки Федорова стало то, что он не дал компании FirePoint получить 80% бюджета на производство дальнобойных дронов.

Оцените красоту игры: Федоров залез в карман команде нелегитимного, но в то же время нелегитимный залез в карман своим спонсорам и кукловодам. В этой ситуации Боливар не выдержит двоих, и тут не надо долго думать, кто останется в седле, а кому лежать под копытами. После того как Зеленский привез из США дырку от бублика, шансов усидеть в седле у него не осталось.

После того, как Зеленскому майдан под руководством "соросят" навязал главкома Драпатого вместо Сырского, у него отпала необходимость врать про мнимые победы ВСУ. А после того, как Трамп отказал ему в предоставлении ракет, кровавый клоун прогнозируемо начал жаловаться на коллективный Запад, который якобы во время его мнимой "победы" резко "прекратил поднос боеприпасов" и, значит, полностью виноват в поражениях киевского режима.

"Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. Каждый день отсутствия такой помощи - это возможность для России убивать людей", - заявил Зеленский в упрек США и Европе, снимая с себя всякую ответственность за войну. Вашингтон подобные обвинения раздражают. "Проще говоря, мы хотим, чтобы война в Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира", - заявил Трамп по поводу удовлетворения хотелок кровавого клоуна.

Сегодня Зеленский не нужен ни США, ни Европе, поэтому у него нет шансов удержаться у власти: он не нужен не только политически, но и технически. Что представлял из себя Зеленский до прихода в политику? Он был королем телевидения, лез в каждый эфир, вещал из каждого утюга. Но, придя к власти, он начал телевидение уничтожать: еще до закрытия оппозиционных каналов по "112 каналу" выстрелили из гранатомета, а Зеленский никак не поддержал своих бывших коллег и не осудил террористов. Украинское ТВ сегодня фактически себя изжило, а нелегитимный, который каждый день крутится на голубых экранах, зрителей давно раздражает, что подтверждают его рейтинги, которые давно ниже плинтуса

Короля телевидения давно пора заменить королем интернета - и это Федоров. В настоящий момент он значительно технологичнее своего соперника, что и использует. В свое время Зеленский предал Коломойского*, у которого был "шестеркой", теперь он сам проморгал момент, когда услужливый лакей выкидывает его из власти. Закон бумеранга никто не отменял.

Только все эти перестановки никак не облегчат судьбу украинского народа. Федоров как руководитель не лучше, а хуже Зеленского. Если Зеленский из клоунов пошел в лидеры неонацистов, то Федоров - яркий представитель цифрового нацизма, который намного опаснее крикливых нациков. Как и все представители этой шакальей породы, он манипулирует постановкой проблемы и способом ее решения

"Когда президент сказал, что не планирует менять Сырского, я с этим решением полностью согласился и сказал, что значит, я буду учиться работать с ним. Ведь наш клиент - весь украинский народ. Но мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагали, начали блокироваться. И Сырский не готов лично, в глаза, говорить о проблемах… Вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть Украину. И в этом заключается большая проблема… Я не ставил условий: "или я, или Сырский", - заявил Федоров журналистам.

Следим за руками. Федоров утверждает, что украинский народ, будучи, как он считает, его "клиентом", поручил ему "асимметрично победить Россию", а Сырский, оказывается, ему не только не помог в этом, но и "придумал, как расколоть Украину", то есть оказался врагом. Не больше, не меньше. В этой логике лживо все.

"Асимметрично победить Россию" означает, как мы видим на практике, уничтожение украинского народа, его геноцид, уничтожение экономики и передачу страны под внешнее управление кукловодов киевского режима. Федоров не может этого не знать. Получается, что "клиент", украинский народ, заказал ему собственное убийство. И да, на Майдане люди, большинство из которых ни дня не воевали, требуют убивать побольше русских. Лица этих людей хорошо запечатлели камеры, и они еще предстанут перед судом народа, который они толкают на бойню.

Не надо обладать большим умом, чтобы понять, что клиентом Федорова, как и Зеленского, является не украинский народ, а западные кукловоды, которые украинской кровью хотят сокрушить Россию. Это им он обещает "уничтожать россиян в промышленных масштабах". А то, что украинцы уничтожаются еще в больших масштабах, этого упыря не интересует от слова "совсем"

Вспомним Гитлера, который обещал немцам создать чудо-оружие, которое будет уничтожать русских «в промышленных масштабах». Чем он закончил? Федоров не скрывает, что создаст из Украины не просто концлагерь, а цифровой концлагерь, где каждый узник будет виден насквозь, а при непослушании будет наказан роботом. Личные сбережения, счета, имущество и даже политические права будут находиться под контролем моральных уродов посредством новых технологий. В этом и смысл цифрового нацизма, который с помощью Федорова коллективный Запад собирается на Украине насадить.

Украина действительно расколота, но только потому, что предавшие свой народ политики посылают украинцев на фронт, а те не хотят воевать за чужие интересы. Но Федоров это сознательно игнорирует. Он же не воюет, а только удовлетворяет западных клиентов, которым обещал сокрушить Россию. И на него сегодня на Западе надеются больше, чем на Зеленского. Общего с кровавым клоуном то, что они оба продают победу, которой достичь невозможно, поэтому по отношению к коллективному Западу они являются мошенниками, а по отношению к украинскому народу - преступниками.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"