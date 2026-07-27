Рубио и Зеленский ведут Трампа к поражению на ноябрьских выборах в США Медведчук: Рубио и Зеленский ведут Трампа к поражению на ноябрьских выборах

Москва27 июл Вести.На фоне потери власти Зеленский развернулся на 180 градусов и обещает Украине мир в самое ближайшее время.

"Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия – это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие – лучшая альтернатива", — заявил он в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.

Такой разворот не вызывает вопросов, ведь западные кураторы отжимают нелегитимного от управления войной, а значит, от контроля над бюджетами военной помощи, и ему срочно нужно новое амплуа.

Бывший министр обороны Федоров, пользуясь поддержкой западных финансистов украинского конфликта, нагло прогибает Зеленского под себя, и тот прогибается, ищет лазейки для отступления. Поэтому кровавый клоун срочно засобирался в США на политические гастроли и даже надеется выступить в Белом доме.

"Я готов приехать в Овальный кабинет или Мар-а-Лаго, чтобы подписать мирное соглашение, но все зависит от Трампа", — заявил он Лумер.

Получается, что Зеленский якобы все уже подготовил для мирного соглашения, а Трамп тормозит это важное дело по неназванным причинам. Американского президента не в первый раз выставляют пустозвоном, и, судя по всему, не у всех в его окружении хватает интеллекта это понять.

"Предложения, выдвинутые в Анкоридже, не были приемлемы для Украины в то время, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас; более того, вероятно, они будут для нее еще менее приемлемы", — сказал госсекретарь США Рубио на пресс-конференции по поводу встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

Рубио находится в поиске каких-то "новых идей и концепций", игнорируя тот факт, что идеи и концепции Анкориджа были предложены США, а не Россией. Получается, что госсекретарь США публично признался в политической импотенции Вашингтона и его полной недоговороспособности. Вашингтон предлагает условия для остановки военных действий, Россия на них соглашается, Зеленский плюет американцам в лицо, они утираются и дальше ищут "новые идеи и концепции".

Зеленский, конечно, наносит непоправимый ущерб репутации Трампа, но у него это бы не вышло, если бы ему в этом не помогало окружение американского президента.

Команда Трампа окончательно сливает его образ миротворца, благодаря которому он победил на президентских выборах США в 2024 году, фактически спилив сук, на котором они все сидят. Несмотря на пафосные заявления, Трамп не только не прекратил войну на Украине, но и влез в войну в Иране, которую никак не может закончить.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что американский президент находится в "режиме мести" по отношению к Тегерану и "видит мало хороших вариантов, кроме продолжения ударов", хотя, "начиная эту войну в феврале, планировал закончить ее за несколько недель". Таким образом, сегодня смеются не над профессиональным комиком Зеленским, а над Трампом и его командой, демонстрирующей жалкие результаты.

Получив политическое поражение от Федорова, Зеленский хочет отыграться на Трампе, пытаясь его прогнуть под себя, а Рубио вовсю помогает нелегитимному в этом вопросе. Поскольку получается, что Вашингтон не смог ничего хорошего предложить Киеву, и нелегитимный едет учить Трампа уму-разуму, что он уже делал в Овальном кабинете, но в тот раз сорвалось.

Позиция Рубио заключается в том, что Зеленский якобы получил перелом в войне, таким образом доказав Трампу, что у него есть козыри, которые он готов выложить ему на стол. И в этом плане Зеленский и Рубио на одной стороне, а Трамп на другой: он должен признать свою неправоту в Овальном кабинете, и никак не меньше.

В перспективе, очевидно, планируется, чтобы Трамп упал перед нелегитимным на колени, каялся и извинялся. В этой игре госсекретарь США пытается усилить свои позиции за счет президента США, что откровенно глупо, ведь они, вроде как, в одной политической лодке. А вот если не в одной — тогда что?

Если предположить, что определенные американские финансово-промышленные группы рассматривают нынешнего президента США как одноразовую прокладку, то многое становится понятным. Да, конечно, Трамп не выполнил обещаний достичь мира, международная обстановка стала значительно опаснее, но:

Во всем мире вырос спрос на вооружения, прежде всего американские, что приносит огромные прибыли ВПК США. Нефтяной кризис, вызванный войной в Персидском заливе и санкциями по отношению к российской нефти, приносит сверхприбыли американским нефтяникам, особенно после того, как под их контроль попали месторождения Венесуэлы. Блокада судоходства в Черном море приносит сверхдоходы американскому аграрному бизнесу.

И как мы видим, в росте прибылей по каждому пункту хорошо видна роль Зеленского, поскольку все эти процессы вызваны или во многом вызваны украинским конфликтом. Отсюда и танцы вокруг идей покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов. – Прим. ред.), которыми кровавый клоун надеется воспользоваться. Поэтому определенная команда, в которую входит Рубио, всячески лоббирует не Зеленского, а кукловодов, стоящих за ним, поскольку на кону стоят сотни миллиардов долларов. И им унижение Трампа выгодно, поскольку это открывает возможность огромных прибылей, которые им несут украинский и иранский конфликты. А Трамп… что Трамп? Америка переживет его политическое падение, которое начнется на выборах этой осенью.

Анкоридж сливают по схеме уничтожения Минских соглашений, которая применялась и до 2014 года. Основные этапы этой схемы следующие:

Коллективный Запад предлагает некоторые условия России, а она на них соглашается. Украинская сторона, которая должна контролироваться коллективным Западом, не выполняет ровно ничего из обещанного, и на Западе беспомощно разводят руками (именно этот жест недавно сделал Рубио). Когда Россия в ответ также перестает придерживаться достигнутых договоренностей, ее объявляют агрессором и угрозой мировой цивилизации.

Однако в Москве эту схему уже раскусили и понимают, что в эту игру можно играть вдвоем и даже большим числом.

"Что бы ни предпринимал Запад, Россия не уступит", — пишет в колонке для New York Times политолог Ханна Нотте.

Подрыв репутации коллективного Запада обеспечивает поддержку РФ глобального Юга, который не желает включаться в антироссийскую травлю. А тогда вышеуказанная схема перестает работать.

Теперь уже Зеленский играет по западной схеме против Трампа. Он заявляет, что готов к миру и все зависит от американского лидера. При этом ничего не делает для достижения мира, не идет ни на какие уступки и компромиссы, а потом виноватым в этом оказывается Трамп, который обещал мир, но его не достиг. А Рубио и европейские подсвинки, желающие войны, подыгрывают кровавому клоуну чем могут. И они уже взяли американского лидера в клещи: он обеспечить мир не может, но и в войне победить — тоже. Очень плохая ситуация накануне выборов, особенно если учесть, что в такой ситуации оказался Байден накануне президентских выборов 2024 года. Поэтому Зеленского можно смело назвать могильщиком западных политиков.