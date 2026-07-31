Москва31 июл Вести.



Либеральная западная пресса пытается представить визит Зеленского в США как триумф. Politico, например, всерьез утверждает, что нелегитимный смог убедить Вашингтон в том, что Украина может выиграть войну.

Издание ссылается на "одного из бывших чиновников администрации Трампа", который заявил Politico, что сейчас в отношениях Трампа и Зеленского "совсем другая атмосфера", в частности из-за лучших результатов Украины на фронте. Главной политической победой Зеленского во время визита издание называет процедурное голосование в Сенате США за законопроект Грэма о новых санкциях против России.

Получается, что Зеленский приехал, доложил о своих якобы "успехах", Трамп "обрадовался" и тут же решил ужесточить давление на Россию, а также на страны, которые ей в той или иной степени помогают. Короче, кровавый клоун и поддерживающие его европейские подсвинки, желающие войны, полностью развернули позиции Вашингтона, что якобы определит скорый мир исключительно на их условиях, без учета интересов России.

Поток этого откровенного бреда легко было предположить, я писал перед их встречей в Белом доме о том, что Трампу готовили ловушку: "Зеленский играет по западной схеме против Трампа. Он заявляет, что готов к миру и все зависит от американского лидера. При этом ничего не делает для достижения мира, не идет ни на какие уступки и компромиссы, а потом виноватым в этом оказывается Трамп, который обещал мир, но его не достиг. А Рубио и европейские подсвинки, желающие войны, подыгрывают кровавому клоуну чем могут". И, судя по публикациям после визита, эта ловушка расставлена была, но что-то не видно, чтобы Трамп в нее попал.

Я хотел бы, чтобы Зеленский закончил войну. Это было очень просто. Я лажу и с Путиным, и с Зеленским. Я сказал им: "Закончите войну" заявил Трамп журналистам после визита, из чего следует, что Зеленский ни в чем его не убедил

Да и как кровавому клоуну убедить в чем-то Трампа, если он привез в Вашингтон план Третьей мировой войны под своим руководством? Только безумцы, такие как европейские подсвинки, желающие войны, могут на это согласиться. В данном случае Зеленский очень рассчитывал на помощь Израиля и лично Нетаньяху, но прогадал.

Удар по иранскому судну в Каспии стал прологом к визиту Зеленского в Вашингтон. Цель Зеленского – убедить Трампа в том, что Украина станет для США партнером в Восточной Европе по типу Израиля и сможет противостоять Москве и защищать Европу и НАТО. Кроме того, Киев надеется внушить Трампу, что он даже ценнее союзников Америки по НАТО, которых президент неоднократно критиковал за недостаточную поддержку войны с Ираном пишет Responsible Statecraft

Пойдя на обострение с Тегераном, Зеленский рассчитывал задобрить Трампа до такой степени, чтобы объединить войну с Ираном и Россией в одну большую войну. И в эту войну нужно вовлечь Китай и Индию, как крупных торговых партнеров России и Ирана. Для этого и нужны санкции покойного Линдси Грэма.

Группа представителей республиканцев и демократов достигла соглашения по новому закону о санкциях. Предполагается, что он позволит Трампу принять меры против пяти крупнейших покупателей российских энергоресурсов, а также против пяти особо важных посредников, которые помогают обходить санкции в энергетическом секторе. В центре внимания находятся прежде всего Китай и Индия. Страны входят в число важнейших покупателей российской нефти пишет Exxpress

По большому счету, более дурацкий план придумать трудно. Зеленский предложил США не выход из войны в Иране, а, с его помощью, еще более там завязнуть, а заодно пойти на открытый конфликт с Россией, Китаем и Индией. При этом кровавый клоун сдает Вашингтону своих европейских спонсоров и покровителей, поскольку они боятся помогать США в войне с Ираном, а он якобы не боится. И при этом Зеленский делает Израиль своим младшим партнером, а потом удивляется, почему Нетаньяху не пожелал с ним официально встречаться в Вашингтоне.

И после этого нелегитимный будет рассказывать, что он не принимает наркотиков ни сам, ни с его дружками, европейскими подсвинками. Да, сейчас Трампу прилюдно высечь Зеленского не с руки: тот начнет плакаться, что привез "идеи мира", а "плохой Донни" его не послушал. Но весьма рационально просто публично похлопать нелегитимного по плечу и выпроводить восвояси, что и было сделано.

Politico пишет, что Трамп предлагает изменения в законопроект об "адских санкциях" против России, которые могут сорвать его принятие. По словам издания, президент США заявил, что этот законопроект должен не только продлевать действие определенных санкций в отношении Ирана, но и предусматривать введение пошлин для покупателей иранской нефти, по аналогии с российской нефтью.

Больной вопрос для демократов заключается в положении, которое даст Трампу право вводить санкции против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Критики опасаются, что эта формулировка предоставит дополнительные тарифные инструменты Белому дому, и без того стремящемуся наносить экономические удары как по друзьям, так и по врагам считает Politico

До демократов начинает доходить, что их надули: они сами вручают Трампу дубину санкций, использование которой может отобрать у них результаты будущей победы на промежуточных выборах этой осенью. Ведь все нынешние усилия демократов направлены на отмену тарифов, которые Трамп накладывает на другие страны, а теперь, получается, что президенту США дается право накладывать на любую страну такие санкции, по сравнению с которыми нынешние тарифы –детская игрушка.

Трамп точно сейчас не полезет в войну с Россией, Китаем и Индией, если он, конечно, не начнет употреблять то, что употребляет Зеленский со своими европейскими дружками. Да и ракет для ПВО, чтобы их дать кровавому клоуну, у него просто нет. Он их может только пообещать. Еще более дико звучит возможность их производства на Украине.

Да, точно. А Путин будет наблюдать, как эти ракеты выпускаются с завода и направляются в сторону России. Почему бы Европе не устроить огромный пасхальный костер и не сжечь там наши деньги? Так будет быстрее, и никто при этом не погибнет написал пользователь User_034a9b9f в обсуждении статьи Exxpress

Зеленский приехал из США с дыркой от бублика не столько потому, что ему в чем-то отказали, а потому, что не смогли бы дать то, что он просит, даже если бы очень захотели. А просит он много лет одно и то же: чтобы США воевали за него с Россией, а также со всеми, кто РФ помогает; чтобы украинскую войну бесконтрольно финансировали по принципу "сколько потребуется" и закрывали глаза на его чудовищную коррупцию; чтобы Украину сделали "Большим Израилем", а просто Израиль подчинили Украине в качестве младшего партнера. При этом Брюссель также следует подчинить Киеву, поскольку Украина якобы защищает Европу.

Когда Зеленскому указывают, что у него слишком большие аппетиты, что выполнить его хотелки не может ни один волшебник, не говоря уже о реальных политиках, он впадает в истерику, падает на спину и дрыгает ногами. В США кровавый клоун ездил жаловаться на европейцев, которые методично, шаг за шагом, отбирают у него власть. А Трампу до этого какое дело? У него самого дела плохи, выборы на носу, где его партии грозит реальное поражение. Но он не настолько идиот, чтобы плясать под дудку нелегитимного лузера.

Виктор Медведчук, председатель Совета международного движения "Другая Украина"