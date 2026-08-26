Володин заявил, что украинский народ истребляют Запад и Зеленский Володин: неонацистский режим Зеленского и Запад истребляют украинский народ

Москва26 авг Вести.Украинский народ истребляется лидером неонацистского киевского режима Владимиром Зеленским и коллективным Западом. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Идет истребление украинского народа. Кем? Неонацистским режимом Зеленского и коллективным Западом. Коллективный Запад пытается руками украинцев бороться с Россией до последнего украинца, до последней украинки заявил Володин

Ранее Володин рассказал, что после окончания пленарных заседаний Госдумы было инициировано 47 законопроектов. Он отметил, что заниматься их рассмотрением будет уже следующий созыв.