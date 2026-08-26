Москва26 авгВести.Украинский народ истребляется лидером неонацистского киевского режима Владимиром Зеленским и коллективным Западом. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.
Идет истребление украинского народа. Кем? Неонацистским режимом Зеленского и коллективным Западом. Коллективный Запад пытается руками украинцев бороться с Россией до последнего украинца, до последней украинкизаявил Володин
Ранее Володин рассказал, что после окончания пленарных заседаний Госдумы было инициировано 47 законопроектов. Он отметил, что заниматься их рассмотрением будет уже следующий созыв.