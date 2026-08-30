Москва30 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями и нацистской политикой практически уничтожил Украину. Об этом Герой России, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что сегодня Россия ведет борьбу с нацизмом на Украине, который проявляется в еще более зверской форме, чем это было в Германии во время Второй мировой войны.

То, что творит Зеленский, он, по сути, уже уничтожил Украину. Уже ее уничтожил как таковую, и ее уже практически не будет… Действительно, всю бандеровскую составляющую, которая есть – это и уничтожение людей. Они же людей сейчас не оставляют. Вот после Мариуполя … они насильственно [проводят] эвакуацию людей. А кто остается, по возможности они стараются всех уничтожить сказал Саблин

Также он добавил, что соседним с Россией странам лучше с ней дружить – проявление русофобской политики будет для них чревато.

Если ты живешь рядом с Россией, ты должен с ней дружить. Если ты начинаешь вести русофобскую позицию против России, находясь рядом, ты обрекаешь свою страну или на уничтожение, или на то, что она будет частью России. Мы никогда не пошли бы на Кавказ, если с Кавказа не прибегали к нам. Никогда бы не пошли Польшу присоединять, если бы они на нас не нападали постоянно добавил Саблин

Также он сообщил, что у Вооруженных сил Украины сегодня нет возможностей для эффективной борьбы с реактивными российскими беспилотниками, поэтому почти вся территория страны открыта для нанесения ударов.