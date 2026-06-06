Москва6 июн Вести.Команда главы киевского режима Владимира Зеленского – это зарвавшаяся нацистская шпана. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения Петербургского международного экономического форума.

Это новое подтверждение того, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся нацистской шпаной написал Карасин

Он добавил, что режим Зеленского "под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы" ведет Украину и ее народ к трагедии. Сенатор подчеркнул, что таких политиков необходимо побеждать, а вести с ними переговоры бесполезно.

Ранее стало известно, что 6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор города Александр Беглов, в результате пострадали три человека.