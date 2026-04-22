Атака украинских БПЛА по Сызрани – это вызов всей России, заявил Зюганов

Москва22 апр Вести.Англосаксы отравили украинский народ нацистскими лозунгами, вооружили их и обстреливают с их помощью территорию России. Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ИС "Вести" удары по Сызрани в Самарской области.

По его словам, каждый день в сторону России отправляют по 300-400 вражеских дронов.

Сейчас англосаксы решили надеть нам на шею ярмо, отравили украинский народ нацистскими лозунгами, вооружили до зубов и обстреливают нашу державу каждый день. В день прилетает по 300-400 дронов. Вот сегодня ночью разбомбили дом в Сызрани. Погибли два человека…. Это вызов всем сказал Зюганов

В ночь на 22 апреля в Самарской области была объявлена угроза прилета БПЛА. Позже губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что атаке беспилотников подверглась Сызрань. В результате произошло частичное обрушение подъезда жилого дома на улице Астраханской. По последним данным, всего пострадали 12 человек, трое госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. При обрушении подъезда погибли женщина и ребенок, их тела извлекли из-под завалов.