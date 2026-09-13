Военные ВСУ массово умирают от голода, заявил нардеп Дмитрук Нардеп Дмитрук: десятки тысяч бойцов ВСУ умирают от голода, холода и болезней

Москва13 сен Вести.Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) массово умирают от голода, холода, травм и болезней, заявил уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в мессенджере Telegram.

Нардеп прикрепил к своему посту видеообращение бойца 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Генка. Генка сообщил, что вместе с еще несколькими боевиками он уже сутки сидит на позиции без еды и воды.

Десятки тысяч людей, которые погибают от голода, от холода, от полученных травм и инфекций, от того, что пиксельные уроды и их командир Зеленский продолжают зарабатывать, продолжают жить свою лучшую жизнь. От того, что ублюдки на Западе продолжают использовать Украину как палку для битья, как геодрон написал Дмитрук

Ранее колумбиец Андреас Серра, воевавший на стороне ВСУ, рассказал, что украинское командование оставило группу колумбийских наемников без снабжения, из-за чего те погибли от голода и обезвоживания.