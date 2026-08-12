Москва12 авгВести.Командование группировки войск "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) пообещало вывести в тыл 121-ю бригаду, которая осталась без снабжения, не назвав при этом точных сроков.
Ранее военные 121-й бригады записали видеообращение главкому ВСУ Михаилу Драпатому, в котором заявили, что их уничтожит или противник, или командование. Некоторые военнослужащие из-за жажды и голода находятся почти без сознания. Они пожаловались, что вынуждены пить мочу из-за недостатка питьевой воды.
В то же время украинское военное руководство утверждает, что за последний месяц боевикам подразделения доставили продовольствие на позиции, и озвученное военнослужащими положение дел не отражает "полного контекста принятых мер".
Сейчас осуществляется комплекс действий для проведения ротации подразделения в самые сжатые срокинаписало командование в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне прокомментировала обращение боевиков, призвав их бежать со своих позиций. Она подчеркнула, что военные ВСУ уничтожаются руками лидера киевского режима Владимира Зеленского.