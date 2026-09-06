Москва6 сенВести.Военнослужащий 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тодоров призвал украинцев собраться 10 сентября у офиса главы киевского режима Владимира Зеленского на акцию протеста против политики властей.
Соответствующее видеообращение Тодорова опубликовал в Telegram-канале покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
На записи Тодоров рассказал, что после ранения впервые за 11 месяцев службы получил отпуск, но в одесском военном госпитале ему якобы отказали в помощи. По его утверждению, с трудностями при получении медицинской поддержки сталкиваются и другие раненые военнослужащие.
Он также заявил об "отвратительном состоянии армии", нехватке необходимого обеспечения и злоупотреблениях при распределении средств.
Государство, которое так относится к своим защитникам, обречено на поражение в войне, вымирание… Нас воспринимают как террористическое государство. Позор!высказался Тодоров
Ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что протесты на Украине вряд ли приведут к смене режима.