Военный ВСУ Тодоров призвал украинцев выйти на протест против Зеленского

Украинский военнослужащий призвал сограждан провести протест у офиса Зеленского Военный ВСУ Тодоров призвал украинцев выйти на протест против Зеленского

Москва6 сен Вести.Военнослужащий 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тодоров призвал украинцев собраться 10 сентября у офиса главы киевского режима Владимира Зеленского на акцию протеста против политики властей.

Соответствующее видеообращение Тодорова опубликовал в Telegram-канале покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

На записи Тодоров рассказал, что после ранения впервые за 11 месяцев службы получил отпуск, но в одесском военном госпитале ему якобы отказали в помощи. По его утверждению, с трудностями при получении медицинской поддержки сталкиваются и другие раненые военнослужащие.

Он также заявил об "отвратительном состоянии армии", нехватке необходимого обеспечения и злоупотреблениях при распределении средств.

Государство, которое так относится к своим защитникам, обречено на поражение в войне, вымирание… Нас воспринимают как террористическое государство. Позор! высказался Тодоров

Ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что протесты на Украине вряд ли приведут к смене режима.