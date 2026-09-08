МИД РФ: Москва выступает только за долгосрочное мирное урегулирование на Украине

Мирошник: РФ выступает только за долгосрочное урегулирование конфликта МИД РФ: Москва выступает только за долгосрочное мирное урегулирование на Украине

Москва8 сен Вести.Россия не согласится на прекращение боевых действий, если пауза будет использоваться для подготовки новой эскалации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник журналистам в Пекине.

По его словам, Москва выступает за долгосрочное мирное урегулирование конфликта. При этом прекращение огня дипломат назвал техническим этапом, который может использоваться для выполнения определенных действий.

Российская сторона ни при каких условиях не будет идти на предоставление паузы для подготовки новой эскалации сказал Мирошник

Он отметил, что в этой связи более рационально обсуждать сроки достижения договоренности о мирном урегулировании. По его словам, такое соглашение должно включать комплекс шагов, направленных непосредственно на достижение поставленной цели.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны Запада своими заявлениями о мире преследуют цель дать Киеву передышку.