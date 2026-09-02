Москва2 сен Вести.Инициативы по прекращению огня, которые предлагает глава киевского режима Владимир Зеленский, - это пиар и имитация стремления к урегулированию. Об этом в беседе с RT заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Это имитация стремления к миру... Их содержательную сторону никто не рассматривает, поэтому многие из них нереалистичны и созданы исключительно для пиара и для сотрясения воздуха в медийном пространстве сказал Родион Мирошник

По его словам, временное перемирие в отдельных регионах - попытка получить передышку, необходимая киевскому режиму для решения военных задач.