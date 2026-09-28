Нардеп Гончаренко заявил о потере контроля над небом Киева Депутат Рады Гончаренко: Россия захватила небо над Киевом

Москва28 сен Вести.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) в социальных сетях заявил, что российская армия установила контроль над воздушным пространством Киева. По его словам, украинская ПВО не справляется с отражением ударов.

Что происходит с нашей ПВО? Как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь, просто развлекаясь, выбивают здание за зданием написал парламентарий

Ранее Министерство обороны России сообщало о поражении в Киеве центра обработки данных компании "Укртелеком", обеспечивающей интернетом украинские военные структуры. Также были нанесены удары по центру обработки данных компании "Дримлайн", работающей на нужды ВСУ.