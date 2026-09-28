ВС РФ ударили по центрам обработки данных "Укртелеком" и "Дримлайн" в Киеве

Минобороны: в Киеве поражены центры обработки данных "Укртелеком" и "Дримлайн" ВС РФ ударили по центрам обработки данных "Укртелеком" и "Дримлайн" в Киеве

Москва28 сен Вести.Российские войска нанесли удары в Киеве по центрам обработки данных компаний "Укртелеком" и "Дримлайн", которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов поражены: в городе Киеве: центр обработки данных компании "УкрТелеком"…; центр обработки данных компании "ДримЛайн" говорится в сообщении

Отмечается, что "Укртелеком" предоставлял ВСУ услуги высокоскоростного интернета, мобильной и стационарной связи, компания "Дримлайн" также обеспечивала украинские войска высокоскоростным интернетом, в том числе хранит разведывательные данные.

Также российские военные ударили по топливным объектам, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога в Киеве приблизилась к рекорду по длительности - 27 сентября суммарно она продолжалась порядка 13 часов.