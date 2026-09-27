Минобороны России заявило об ударе по data-центру "Омега телеком" в Киеве

ВС РФ ударили по центрам обработки данных "Омега телеком" и "Киевстар" Минобороны России заявило об ударе по data-центру "Омега телеком" в Киеве

Москва27 сен Вести.Российские военные нанесли удары по центрам обработки данных компаний "Омега телеком" и "Киевстар" в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что "Омега телеком" предоставляет услуги высокоскоростного интернета вооруженным силам Украины, в том числе серверы для хранения значительных объемов данных. Минобороны уточнило, что удары по объектам были нанесены беспилотниками.

Кроме того, российские военные добавили, что центр обработки данных компании "Киевстар" участвовал в обеспечении украинских боевиков мобильной связью и высокоскоростным интернетом.

Российские войска продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим объектам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, подвели итог в Министерстве обороны.

Ранее в российском военном ведомстве заявляли об ударе по data-центру компании "Водафон" в Киеве. По данным Минобороны, эта организация также предоставляет интернет-услуги ВСУ.