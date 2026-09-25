Минобороны РФ: нанесен удар по data-центру "Датагрупп" в Киеве

Армия России поразила еще один data-центр в Киеве Минобороны РФ: нанесен удар по data-центру "Датагрупп" в Киеве

Москва25 сен Вести.Российские военнослужащие нанесли удар по центру обработки данных "Датагрупп" в Киеве, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что data-центр использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Киеве [поражен] data-центр "Датагрупп", обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ сказано в сообщении

В оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают с помощью беспилотников атаковать предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее российская армия поразила телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый". Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный рассказал, как удары по data-центрам ограничивают возможности противника.