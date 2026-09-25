Поддубный рассказал, как удары по дата-центрам ограничивают возможности ВСУ Поддубный: поражение дата-центров может нарушить коммуникационные цепочки ВСУ

Москва25 сен Вести.Удары Вооруженных сил России по дата-центрам на Украине ограничивают возможности ВСУ, нарушая коммуникационные и аналитические цепочки. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он отметил, что телекоммуникационная инфраструктура является одним из ключевых элементов системы управления и разведки украинских войск. На Украине насчитывается около 50 дата-центров, более половины из которых расположены в Киеве и Киевской области.

Каждый такой центр – это узел хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательной информации, критически важной для действий ВСУ написал в посте Поддубный

Накануне, напомнил он, под удар попали дата-центры "Киевстар" и "Парковый".

Поддубный также сообщил о новой цели – объекте в бизнес-центре "Инком", где базируется провайдер Datagroup.

Системное поражение ЦОД (дата-центр. – Прим. ред.) нарушит устойчивость коммуникационных и аналитических цепочек противника, а значит и снизит его разведывательно-управленческие возможности подчеркнул военкор

Ранее были поражены NewTelco, "Юнайтед ДС" и "Би-мобайл", после чего в Киеве фиксировались масштабные перебои с доступом к интернету.