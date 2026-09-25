Москва25 сенВести.Удары Вооруженных сил России по дата-центрам на Украине ограничивают возможности ВСУ, нарушая коммуникационные и аналитические цепочки. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Он отметил, что телекоммуникационная инфраструктура является одним из ключевых элементов системы управления и разведки украинских войск. На Украине насчитывается около 50 дата-центров, более половины из которых расположены в Киеве и Киевской области.
Каждый такой центр – это узел хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательной информации, критически важной для действий ВСУнаписал в посте Поддубный
Накануне, напомнил он, под удар попали дата-центры "Киевстар" и "Парковый".
Поддубный также сообщил о новой цели – объекте в бизнес-центре "Инком", где базируется провайдер Datagroup.
Системное поражение ЦОД (дата-центр. – Прим. ред.) нарушит устойчивость коммуникационных и аналитических цепочек противника, а значит и снизит его разведывательно-управленческие возможностиподчеркнул военкор
Ранее были поражены NewTelco, "Юнайтед ДС" и "Би-мобайл", после чего в Киеве фиксировались масштабные перебои с доступом к интернету.