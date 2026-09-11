Москва11 сенВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар в Киеве и Киевской области по data-центру "Би-мобайл" и логистическому центру "Гостомель". Объекты использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что российская армия в течение ночи продолжила нанесение ударов по целям, задействованным противником.
[Поражен] data-центр "Би-мобайл", обеспечивающий хранение обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУговорится в сообщении
Уточняется, что "Гостомель" использовался для хранения и распределения комплектующих для производства беспилотников большой и средней дальности.
В МО РФ также заявили о поражении объектов в Черноморске и Одессе. Там урон нанесли трем суднам.