ВС РФ нанесли удар по data-центру в Киеве с разведданными ВСУ

В Минобороны сообщили о поражении data-центра с разведданными ВСУ ВС РФ нанесли удар по data-центру в Киеве с разведданными ВСУ

Москва11 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар в Киеве и Киевской области по data-центру "Би-мобайл" и логистическому центру "Гостомель". Объекты использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российская армия в течение ночи продолжила нанесение ударов по целям, задействованным противником.

[Поражен] data-центр "Би-мобайл", обеспечивающий хранение обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ говорится в сообщении

Уточняется, что "Гостомель" использовался для хранения и распределения комплектующих для производства беспилотников большой и средней дальности.

В МО РФ также заявили о поражении объектов в Черноморске и Одессе. Там урон нанесли трем суднам.