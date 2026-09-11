МО: ВС РФ нанесли удар по логистическим и DATA-центрам в ряде областей Украины

ВС РФ нанесли удар по логистическим и data-центрам в ряде областей Украины МО: ВС РФ нанесли удар по логистическим и DATA-центрам в ряде областей Украины

Москва11 сен Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по логистическим центрам Украины, задействованным в производстве и хранении БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российская армия поразила data-центры в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Нанесены групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты военной промышленности и логистические центры Украины говорится в сообщении

ВС РФ также нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые обеспечивали разгрузку и хранение грузов, предназначенных для украинской армии.