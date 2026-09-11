Москва11 сенВести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по логистическим центрам Украины, задействованным в производстве и хранении БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, российская армия поразила data-центры в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Нанесены групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты военной промышленности и логистические центры Украиныговорится в сообщении
ВС РФ также нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые обеспечивали разгрузку и хранение грузов, предназначенных для украинской армии.