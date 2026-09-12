Москва12 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, обеспечивающим производство продукции военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен минувшей ночью с использованием высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

По данным ведомства, поражены предприятия металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Они были задействованы в производстве продукции для ВСУ.

Кроме того, российская армия нанесла удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Объекты обеспечивали хранение военных грузов.