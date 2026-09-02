Москва2 сенВести.Российские войска нанесли удары по логистическим и распределительным центрам Украины, которые использовались ВСУ, сообщает Минобороны РФ в суточной сводке.
Как отмечает военное ведомство, удары нанесены ударными беспилотниками, ракетными войсками, артиллерией и оперативно-тактической авиацией.
…Нанесено поражение распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к нимговорится в сообщении
По данным Минобороны, также поражены 152 района с пунктами временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
Утром в среду военное ведомство информировало, что российская армия уничтожила еще два логистических центра ВСУ в Киевской области.