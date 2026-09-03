Москва3 сенВести.Российские военные ударными БПЛА поразили логистический центр "Биокон" в Киевской области, используемый для хранения и распределения грузов военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В течение ночи ударными беспилотными летательными аппаратами поражен логистический центр "Биокон" в населенном пункте Великая Александровка Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначенияговорится в сообщении
Ранее российская армия поразила логистический центр в Киеве с помощью БПЛА "Герань".