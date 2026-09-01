Минобороны: ВС ФР поразили предприятия ВПК и другие объекты в Киевской области

ВС РФ ночью поразили предприятия ВПК и топливно-энергетические объекты в Киеве Минобороны: ВС ФР поразили предприятия ВПК и другие объекты в Киевской области

Москва1 сен Вести.Российские военные в ночь на вторник, 1 сентября, поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и топливно-энергетические объекты в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара поражены: предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в городе Киеве и Киевской области, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ сказано в сообщении

Кроме того, ведомство проинформировало о поражении объектов в Одессе и области.

Накануне Минобороны РФ сообщало, в частности, что российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины.