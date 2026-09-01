Москва1 сенВести.Российские военные в ночь на вторник, 1 сентября, поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и топливно-энергетические объекты в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате удара поражены: предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в городе Киеве и Киевской области, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУсказано в сообщении
Кроме того, ведомство проинформировало о поражении объектов в Одессе и области.
Накануне Минобороны РФ сообщало, в частности, что российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины.