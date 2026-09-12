Москва12 сенВести.Российские военные нанесли удар по логистическому складу в Гостомеле Киевской области, где хранились материальные средства военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что поражение складу нанесли с помощью беспилотников "Герань".
Минобороны ранее сообщило, что с 5 по 11 сентября российские войска нанесли по объектам на Украине массированный и шесть групповых ударов. По данным ведомства, среди пораженных целей были предприятия военно-промышленного комплекса, а также логистические и распределительные центры грузов военного назначения.