Минобороны России отчиталось об ударах по объектам на Украине за неделю

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по Украине Минобороны России отчиталось об ударах по объектам на Украине за неделю

Москва11 сен Вести.Вооруженные силы России в течение семи дней нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Речь идет о неделе с 5 по 11 сентября.

Нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности говорится в сводке

Уточняется, что в результате поражены украинские предприятия военно-промышленного комплекса, а также логистические и распределительные центры грузов военного назначения.

Ранее в Минобороны заявили, что армия России нанесла поражение в Одесской области заводу автомобильных агрегатов, на котором производился ремонт и обслуживание военной техники украинской армии.

Кроме того, ВС РФ ударили по складу комплектующих для дронов иностранного производства, которые предназначены для обеспечения ВСУ.