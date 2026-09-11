Москва11 сенВести.Вооруженные силы России в течение семи дней нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Речь идет о неделе с 5 по 11 сентября.
Нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальностиговорится в сводке
Уточняется, что в результате поражены украинские предприятия военно-промышленного комплекса, а также логистические и распределительные центры грузов военного назначения.
Ранее в Минобороны заявили, что армия России нанесла поражение в Одесской области заводу автомобильных агрегатов, на котором производился ремонт и обслуживание военной техники украинской армии.
Кроме того, ВС РФ ударили по складу комплектующих для дронов иностранного производства, которые предназначены для обеспечения ВСУ.