ВС РФ нанесли поражение ряду целей в Одесской области Минобороны: ВС РФ поразили завод автомобильных агрегатов по ремонту техники ВСУ

Москва11 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение в Одесской области заводу автомобильных агрегатов, на котором производился ремонт и обслуживание военной техники украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в ночь на 11 сентября российские войска продолжили с применением высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотных летательных аппаратов наносить групповые удары по предприятиям промышленности, логистическим и дата-центрам, морским портам Украины, а также судам, которые задействованы в интересах украинских вооруженных сил.

В городе Одесса и Одесской области поражены: завод автомобильных агрегатов, осуществляющий ремонт и обслуживание военной техники ВСУ говорится в заявлении

Кроме того, в населенном пункте Визирка ВС РФ ударили по складу комплектующих для дронов иностранного производства, предназначенных для обеспечения украинских войск.

В порту Черноморск армия России поразила два морских судна, которые доставили ВСУ грузы военного назначения, морской катер, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

Также на переходе морем в порт Одесса нанесен удар по судну, осуществлявшему доставку грузов для украинских боевиков.