МО РФ: ВС России поразили в порту "Черноморск" корабль с военным грузом для ВСУ

ВС России поразили в порту "Черноморск" корабль с военным грузом для ВСУ МО РФ: ВС России поразили в порту "Черноморск" корабль с военным грузом для ВСУ

Москва10 сен Вести.Российские военнослужащие в течение дня поразили в порту "Черноморск" корабль с военным грузом для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам, портам и судам Украины, которые действуют в интересах украинских боевиков.

В результате ударов в порту "Черноморск" поражено морское судно типа "сухогруз" говорится в сообщении ведомства

Установлено, что пораженный сухогруз доставлял военные грузы, которые предназначались для обеспечения ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении ударов по объектам инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала в порту "Черноморск".

Уточнялось, что там разгружались и хранились грузы военного назначения, прибывшие из иностранных государств.