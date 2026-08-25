Минобороны: ВС РФ поразили в порту Южный судно, перевозившее груз для ВСУ

ВС РФ поразили в порту Южный судно с грузом для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили в порту Южный судно, перевозившее груз для ВСУ

Москва25 авг Вести.ВС России сегодня ночью поразили в порту Южный сухогруз, доставлявший груз в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что также поражены объекты портовой инфраструктуры, применяемые для разгрузки военных грузов.

Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Сегодня ночью ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Южный поражены сухогруз, доставивший на Украину груз, предназначенный для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в порту Одессы поражено судно с военным грузом для Украины.