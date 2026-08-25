ВС РФ нанесли удар по двум судам с грузом для ВСУ в порту Южный

В украинском порту Южный поражены два судна с грузом для ВСУ ВС РФ нанесли удар по двум судам с грузом для ВСУ в порту Южный

Москва25 авг Вести.Вооруженные силы России в украинском порту Южный нанесли поражение двум сухогрузам, доставившим на Украину грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска, применяя беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования, продолжили наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.

В порту Южный поражены два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения говорится в сообщении

Ранее в российском оборонном ведомстве информировали, что ВС РФ ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами и хранилищам с военным имуществом для Вооруженных сил Украины в порту Южный.