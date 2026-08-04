Москва4 авгВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили сухогруз с грузами военного назначения в порту Николаева в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака была осуществлена вечером 3 августа в рамках ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражено в порту Николаева морское судно типа "сухогруз" с грузами военного назначенияговорится в заявлении оборонного ведомства
Еще один сухогруз в порту Николаева был атакован российскими беспилотниками утром 3 августа. Судно также осуществляло доставку грузов для боевиков киевского режима.