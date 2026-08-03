Москва3 авгВести.Сухогруз, доставлявший грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поражен в порту Николаева в ходе ночного удара российской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что сухогруз получил поражение в результате атаки беспилотниками.
В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены… в порту Николаев – сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУговорится в сообщении
Кроме того, по заявлению Минобороны РФ, российские войска нанесли удары по трем сухогрузам в Черном море, перевозившим грузы военного назначения.