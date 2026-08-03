Москва3 авгВести.Российские войска нанесли удары по трем сухогрузам в Черном море, которые перевозили грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, армия России продолжает атаковать транспортную инфраструктуру Украины, которая используется ВСУ.
В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в акватории Черного моря три сухогруза, перевозившие грузы военного назначениясообщили в ведомстве
Минобороны 2 августа отчиталось о поражении морского буксира в порту Николаева, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.