Российские войска ударили по судам, перевозившим грузы для ВСУ в Черном море

МО РФ сообщило об ударе по трем судам в Черном море, перевозившим грузы для ВСУ Российские войска ударили по судам, перевозившим грузы для ВСУ в Черном море

Москва3 авг Вести.Российские войска нанесли удары по трем сухогрузам в Черном море, которые перевозили грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, армия России продолжает атаковать транспортную инфраструктуру Украины, которая используется ВСУ.

В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в акватории Черного моря три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения сообщили в ведомстве

Минобороны 2 августа отчиталось о поражении морского буксира в порту Николаева, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.